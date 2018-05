Paso firme do Marcón cara á permanencia mentres o Campo Lameiro complícase

Non podía fallar o Marcón Atlético na primeira das catro finais que restaban de liga para escapar dos posibles arrastres que lle condenarían ao descenso, e non o fixo.

O equipo pontevedrés gañou con autoridade ao Ribeiro (3-0), que chegaba como pechacancelas e xa descendido, e dá un importante paso cara á permanencia, pero non definitivo.

Arturo aos 7 minutos poñía en vantaxe aos locais nun bo inicio de choque que referendou ao fío da media hora Martín co segundo tanto. Parecía controlado o choque, pero os de Borja Burgos non respiraron tranquilos ata o 3-0 de Sapi no minuto 78.

Coa vitoria o Marcón colócase con 42 puntos e aínda que segue na mesma posición (13º), abre tres puntos de renda cos seus inmediatos perseguidores.

Consulta a acta do Marcón Atlético-Ribeiro.

Se o Marcón deu un paso adiante, o Campo Lameiro retrocedeu coa súa derrota na casa ante un rival directo como o Pontellas (1-3).

O dianteiro visitante, Fernando, foi un pesadelo para a zaga verde, que viu como anotaba un hat-trick para darlle os puntos ao seu equipo.

Ao descanso os de Romario caían por 0-2, pero metéronse no duelo cun gol no 64 de Miguel Pérez. Con todo a sentenza do Pontellas chegaría no minuto 77.

Tras a derrota o Campo Lameiro queda na décimo sexta posición con 36 puntos.

Consulta a acta do Campo Lameiro-Pontellas.

Despídese das súas remotas opcións de ascenso o Xuventú Sanxenxo tras caer no campo do Atios (2-0).

Os goles de Víctor á media hora e Estefan no minuto 77 acabaron cun conxunto amarelo que queda na sétima praza con 59 puntos.

Tras este resultado e con tres xornadas por diante, só está ao alcance dos de Baltar de Arriba a cuarta posición, aínda que xa case imposible a 8 puntos de distancia.

Consulta a acta do Atios-Xuventú Sanxenxo.

Un gol de Dieguito sobre a bucina deu o empate ao Unión Grove a domicilio amargando a un Estradense que pelexa polo ascenso (1-1).

Os locais tomaron a dianteira no ecuador da primeira metade, pero non foron capaces de sentenciar e o cadro meco terminou empatando no tempo de desconto.

Coa igualada o Unión Grove mantense oitavo con 56 puntos.

Consulta a acta da Estradense-Unión Grove.

Agónica vitoria do Beluso no seu campo ante o Nogueira de Ramuín (2-0).

Pese ao resultado, o duelo mantívose igualado durante os 90 minutos de xogo, e só se desnivelou no tempo de desconto con dous goles dos locais, de Julio e Óscar Millán.

A vitoria deixa ao Beluso na novena posición con 53 puntos.

Consulta a acta do Beluso-Nogueira de Ramuín.