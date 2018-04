Burela véngase goleando ao Poio Pescamar (7-1)

Partido entre Burela Pescados Rubén e Poio Pescamar © Club Deportivo Burela Fútbol Sala Partido entre Burela Pescados Rubén e Poio Pescamar © Club Deportivo Burela Fútbol Sala

Burela Pescados Rubén tomouse cumprida vinganza da súa derrota na final da Copa Galicia ante o Poio Pescamar, endosando ás pontevedresas unha das goleadas máis amplas da súa andaina na máxima categoría do fútbol sala feminino.

O equipo lucense foi moi superior ás "rojillas", que en ningún momento foron capaces de inquietar ás locais, necesitadas dos tres puntos para poñer presión ao líder Atlético de Madrid, relegado momentaneamente á terceira posición, a un punto de Burela e Universidad de Alicante, a falta de xogar o seu partido na xornada dominical e apertando ao máximo a loita polo título de liga.

O partido comezaba cun rápido aviso, nun remate da portuguesa Jenny que se ía ao poste, contestado cunha ocasión de Ceci que repelía Jozi, ata que aos seis minutos Lara Balseiro conseguía inaugurar o marcador, no que sería histórico gol número 1000 da entidade lucense.

Sen tempo para poder refacerse, o Poio Pescamar encaixaba o segundo obra de Bea Mateos a pase de Cilene. As rotacións eran unha constante nunhas e noutras, para un ritmo de xogo trepidante e en xogada de estratexia chegaba o 3-0, obra de novo de Lara Balseiro.

O Poio Pescamar tentou envorcarse no tramo final do primeiro acto e, nun dobre penalti conseguía recortar distancias, tras lanzamento de Ceci rexeitamento en curto de Jozi que aproveitou Iria Saeta en boca de gol.

Na continuación, Jenny tivo unha clara ocasión para meter ás pontevedresas no partido, pero non acertou e o Burela sentenciaba cun gol de Dany aos 25 minutos. Pouco despois, Lara facía o seu terceiro gol no partido, o que obrigaba ao conxunto visitante a optar polo xogo de cinco.

A expulsión por dobre amarela de Jenny deixaba ás locais cunha xogadora menos sobre a pista, pero o Poio non o aproveitou e serían as locais quenes ampliarían a conta cun gol de Jozi desde a súa propia portería e outro de Cami a escasos segundos da finalización a porta baleira.

PESCADOS RUBÉN BURELA FS (7): Jozi; Dany, Cami, Jenny, Bea Mateos -cinco inicial-, Lara, Cilene, Tai, Sara Correia, Judith e Julia.

POIO PESCAMAR (1): Mónica; Ale de Paz, Jenni, Iria Saeta, Ceci -cinco inicial-; Delise, Daniella, Carol e Patri Corral.

Árbitros: Vilas López e Novoa García (Galicia). Amoestaron a Jenny (2) e Bea Mateos, no Burela e a Iria Saeta no Poio Pescamar.

Goles: (1-0) Minuto 6: Lara. (2-0) Minuto 9: Bea Mateos. (3-0) Minuto 12: Lara. (3-1) Minuto 20: Iria Saeta. (4-1) Minuto 25: Dany. (5-1) Minuto 29: Lara. (6-1) Minuto 39: Jozi. (7-1) Minuto 40: Cami.

Incidencias: Pavillón Vista Alegre (Burela). Uns 600 espectadores.