Accidentada viaxe de Saleta Castro cara ao seu primeiro Ironman do ano, Sudáfrica

Despois de meses de intensa preparación e adestramentos, entre Pontevedra e o Club La Santa de Lanzarote, Saleta Castro afronta este domingo 15 de abril a primeira gran cita da tempada no Ironman de Sudáfrica, e faino despois dunha accidentada viaxe ata a cidade de Port Elizabeth.

"Tenía que haber llegado a Port Elizabeth el martes y voy a llegar con dos días de retraso", recoñece a triatleta pontevedresa tras un erro coa data na planificación dos voos. "Mi vuelo era el lunes a las 0:00 de la noche, quiere decir que ya es martes y me presenté un día tarde", explicou a PontevedraViva nun dos transbordos.

Esta situación provoca que vaia "un poco apurada, porque ya tendría que estar allí reconociendo los circuitos", pero "por otro lado también estoy tranquila porque es una zona que ya conozco" e ademais non terá que adaptarse a un cambio horario, o que favorecerá a súa aclimatación.

Superado o susto, agora Saleta céntrase en realizar un bo papel e rendibilizar un estado de forma que "la verdad es que es muy bueno, toda la preparación para el Ironman ha sido sin ningún imprevisto".

O de Sudáfrica, campionato continental africano, é un dos catro grandes Ironman do ano a nivel internacional, o que supón un alto nivel de participación con atletas como a actual subcampioa do Mundo, Lucy Charles, a subcampioa mundial 70.3, Emma Pallant, ou a cuarta clasificada en Hawaii o pasado ano, Susie Cheetham.

"Yo busco estar entre las 8 primeras, es lo que me daría puntos suficientes para seguir luchando por la clasificación para Hawaii 2018, pero un top-10 sería también un buen resultado", resume a deportista do Itzu Tri Team.

Para iso será necesario completar unha gran carreira nos 3,8 quilómetros de natación, os 180 quilómetros do sector ciclista e o maratón final, convertido ultimamente no punto forte da pontevedresa e no que tentará situarse o máis arriba posible na clasificación.

A carreira elite feminina do Ironman de Sudáfrica disputarase a partir das 6:35 horas do próximo domingo 15 de abril.