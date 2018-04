Bronce para Fernando Echávarri e Tara Pacheco no Trofeo Princesa Sofía

Despois dunha semana de regatas e competición en augas mallorquinas, a emoción prolongouse ata o suspiro final no Trofeo Princesa Sofía de Vela, no que se refire á clase Nacra 17.

Nunha dos trofeos máis prestixiosos do calendario nacional e internacional, o pontevedrés Fernando Echávarri e a canaria Tara Pacheco confirmaron unha vez máis estar situados entre as mellores parellas do momento subindo ao podio na terceira posición.

A 'medal race' disputada este sábado non defraudou na pelexa precisamente pola terceira praza, cos tamén españois Iker Martínez e Olga Maslivets, única tripulación con opcións a arrebatarlles o terceiro caixón e que foron por diante durante a maior parte da manga, pero finalmente entraron terceiros tras Echávarri e Pacheco nesta proba de puntuación dobre e non descartable e a parella galego-canaria logrou manter o seu posto no caixón de honra.

Volver estar no podio é unha gran alegría "e máis despois dun inverno duro con pouca navegación polas lesións", sinalou tras a medal race Fernando Echávarri.

A vitoria en Nacra 17 foi para os italianos Ruggero Tita e Caterina Banti, mentres que a prata vaise para Inglaterra da man do equipo de Ben Saxton e Nicola Boniface.