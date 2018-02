Miguel Induráin estará na segunda edición da 4 Picos Road

A segunda edición da Pontevedra 4 Picos Road Clásica Evaristo Portela contará cun dos mellores ciclistas da historia como gran reclamo.

Miguel Induráin, pentacampeón do Tour de Francia entre 1991 e 1995, dúas veces vencedor do Giro de Italia, campión do Mundo contrarreloxo e campión olímpico na mesma disciplina, entre outros logros, pedaleará á beira dos afeccionados á bicicleta que participen na marcha cicloturista.

Así o confirmou en propio Induráin nun vídeo publicado pola organización do evento, a cargo de Global DxT.

A segunda edición da proba manterá a dureza do seu percorrido con ascensións previstas aos altos de Castiñeiras, A Fracha, Acibal e Monte Castrove.

A data escollida para a súa celebración é o domingo 17 de xuño, pero o período de inscrición abrirá xa o vindeiro luns 12 de febreiro a través da web www.pontevedra4picos.com, con preferencia para os participantes na súa primeira edición e cun límite de 1.000 prazas para garantir a seguridade dos participantes.