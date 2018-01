Irene Trabazo, convocada para o Campionato do Mundo de Ciclocrós

A súa boa tempada, na que logrou o título da Copa de España Sub-23 e colgou a medalla de prata no recente Campionato de España, valéronlle a Irene Trabazo para estar presente na gran cita da tempada do ciclocrós, o Campionato do Mundo.

O seleccionador nacional, Pascual Momparler, incluíu á ciclista marinense na lista definitiva de corredores que representarán a España no Mundial que terá lugar os días 3 e 4 de febreiro na localidade holandesa de Valkenburg.

Trabazo participará na proba sub-23 xunto a Luisa Ibarrola, vencedora no Nacional.

España acudirá ao Campionato do Mundo co equipo máis amplo dos últimos anos, xa que participarán Aida Nuño, Lucía González e Olatz Odriozola na proba elite feminina; Ismael Esteban, Felipe Orts, Javier Ruíz de Larrinaga e Aitor Hernández na elite masculina; Jufre Cullell, Mario Junquera e Iván Feijóo na categoría sub-23 masculina; e por último Carlos Canal, Gonzalo Iguanzo e Adrián Barros na proba junior masculina.

Para tentar chegar á cita nas mellores condicións posibles, Irene Trabazo e outros dos ciclistas seleccionados tomarán parte previamente nas dúas últimas probas da Copa do Mundo de Ciclocrós, en Nommay Pays de Montbéliard (Francia) e Hoogerheide (Países Baixos).