O Mapfre toma o mando desde o inicio na Volvo Ocean Race

Támara Echegoyen durante a regata costeira da Volvo Ocean Race en Alacante © Ugo Fonolla / Volvo Ocean Race Pedro Campos, trala regata costeira da Volvo Ocean Race © Maria Muina / MAPFRE in the Volvo Ocean Race

Durante as etapas previas, incluída a prólogo, o Mapfre colocouse á vista de todos como un dos máximos favoritos na Volvo Ocean Race, e na primeira das probas puntuables confirmou as súas boas sensacións.

O desafío español da Volta ao Mundo a Vela, cuxo barco ten a súa base no Real Club Náutico de Sanxenxo e conta entre a súa tripulación coa pontevedresa Támara Echegoyen, impúxose este sábado na regata costeira celebrada en Alacante, primeira cita oficial competición.

Desta forma o Mapfre suma 7 puntos, seguido polo Dongfeng Race Team e o Vestas.

A tripulación española sacou rédito a unha decisión arriscada, ao ser o único barco que optou por saír pola parte dereita, mentres o resto de embarcacións optaban polo costado esquerdo, unha decisión valente que lles deu resultado xa que na primeira porta do percorrido contaban xa con 24 segundos de renda sobre o seu inmediato perseguidor. Desde ese momento o Mapfre dispúxose a conservar con éxito a súa vantaxe para sumar o seu primeiro triunfo parcial.

Toda a tripulación, co presidente do Náutico de Sanxenxo e máximo responsable do proxecto Pedro Campos presente, gozou do éxito no porto de Alacante, aínda que conscientes que "non hai que confiarse que esta regata é larguísima e o importante é o oceánico", sinalou o proa Ñeti Cuervas-Mons.

Tras a competición costeira, a frota da Volvo Ocean Race prepárase xa para a primeira etapa, que dará a súa saída o vindeiro domingo 22 de outubro cunha ruta que lles levará ata Lisboa.