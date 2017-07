Bueu di adeus unha fin de semana de culto ao balonmán praia

Emoción ata o final viviuse no torneo do ciruito nacional Arena 1.000 de balonmán praia celebrado durante toda a fin de semana no areal de Banda do Río, en Bueu.

Despois da fase de grupos e unhas apaixonantes eliminatorias, o Ciudad de Málaga proclamouse vencedor na categoría masculina ao superar nos shoot-outs ao Palletways Verallia Azuqueca.

Tamén foi igualada a final feminina, nun duelo andaluz entre Balonmano Playa Algeciras e Grupo Llopis Sevilla que se decidiu no quinto lanzamento da quenda definitiva en favor das primeiras.

En resumo bo ambiente na area e nas bancadas para gozar dunha competición que non defraudou ao numeroso público asistente.