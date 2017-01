Apuros económicos no Arxil tras a 'espantada' de Waleska Pérez

Ademais do problema deportivo que xerou ao equipo, a 'espantada' de Waleska Pérez deixou nunha situación económica comprometida ao Club Baloncesto Arxil, que apostara forte pola súa fichaxe o pasado verán.

O club pontevedrés, que segue buscando con insistencia un patrocinador principal, tiña medidos ao milímetros os seus gastos para a presente tempada, e agora vese obrigado a realizar un esforzo para buscar unha xogadora de garantías no posto de base coa que afrontar a segunda metade da competición.

Waleska Pérez comunicou a través do seu axente que por "problemas persoais" non retornará do seu país natal, Venezuela, rompendo así unilateralmente o contrato que lle unía co Arxil ata final de tempada.

Por ese motivo tras pagar a entidade verde os seus billetes de avión de ida e volta este Nadal, aínda que o último non o terminase usando, ademais doutros gastos derivados do seu contrato en España e a súa licenza federativa, a directiva estuda se denunciar o caso ante a Federación Internacional (FIBA) esixindo unha indemnización á xogadora por incumprimento de contrato.

Mentres isto sucede o Arxil rastrexa o mercado para atopar á substituta de Waleska coa intención de que se incorpore canto antes ao equipo, tendo en conta que a competición na Liga Feminina 2 renóvase na primeira fin de semana do ano, cun choque en Oviedo para as de Mayte Méndez o domingo 8 (12:30 horas).