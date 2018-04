O Cineclub Bueu proxectará a ópera prima do director finlandés Juho Kuosmanen

Cartel do evento no Centro Social do Mar © Cineclub Bueu

O Cineclub Bueu proxectará o venres 6 de abril ás 21.00 horas no Auditorio do Centro Social do Mar a ópera prima do realizador finlandés Juho Kuosmanen.

Trátase da película do ano 2016 'O día máis feliz na vida de Olli Mäki', gañadora de numerosos galardóns, entre eles o de mellor película do Festival de Cannes 2016 e o FIPRESCI dos Premios de Cinema Europeo.

O filme rodado en branco e negro conta a historia de Olli Mäki, aspirante ao título de campión do mundo en peso pluma. O personaxe terá que concentrarse e perder peso para o campionato, con todo o amor pode interpoñerse no seu camiño á vitoria.

O relato sobre atoparse a un mesmo nunha crise existencial estará dispoñible en versión orixinal subtitulada en español por 2€ a socios anuais do cineclub e a 4€ aos socios de sesión.