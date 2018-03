A guitarra de Luis Giménez conecta co Jazz no Principal

Concerto de Luis Giménez no ciclo Jazz no Principal © Diego Torrado

O zaragozano Luís Giménez comezou os seus estudos musicais practicando piano con tan só seis anos. Aos 13 foi cando se iniciou coa guitarra. A partir dese momento a súa relación con este instrumento levoulle a lograr unha licenciatura cum laude na Berklee College of Music e a participar en seminarios de músicos tan importantes como Pat Metheny, Mike Stern ou John Scofield.

Este sábado 24 de marzo ofrecía un concerto no Teatro Principal dentro do ciclo 'Jazz non Principal', acompañado por músicos do Seminario Permanente de Jazz. Previamente participara con eles nun taller no que explicou algunha das súas habilidades e aconsellou aos novos intérpretes, tal e como fai habitualmente no seu traballo como docente no Conservatorio de Música de Navarra.

Numeroso público asistía a este concerto dun compositor que recibiu o premio SCIFE e que elaborou pezas para obras cinematográficas como 'Miau', de Ignacio Estaregui