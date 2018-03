O Museo de Pontevedra amplía o número de visitas guiadas durante a Semana Santa

Entrada do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra © Mónica Patxot

Semana Santa trae consigo unha variedade de actividades na cidade que prometen sacar aos pontevedreses da súa rutina durante uns días. Entre elas, está o programa de visitas guiadas do Museo de Pontevedra, que establecerá novos itinerarios pola colección permanente de maneira gratuíta durante esas datas.

Desde o domingo 25 de marzo ata o domingo 1 de abril -exceptuando o luns- levarán a cabo dúas visitas diarias, a primeira ás 11.30 horas -sendo este horario o único para domingos e festivos- e a segunda ás 18.00 horas. Co nome 'Visita Especial de Semana Santa' os asistentes poderán participar nun itinerario comentado que se deterá nas obras máis representativas dos edificios Sexto e Sarmiento.

Xoias da prehistorias e antigüidade, baldaquinos de finais do século XV ou obras de grandes artistas galegos de gran prestixio serán algunhas das mostras presentes no percorrido histórico-artístico que non necesita inscrición previa. O punto de encontro establécese no mostrador do Sexto Edificio.

Para 'A ruta do Museo' con todo, si que é necesario apuntarse previamente. O itinerario fixo seguirá celebrándose os sábados, ás 11.30 horas, aproximando o público á historia dos seis edificios que compoñen o Museo de Pontevedra, así como as principais coleccións custodiadas. Os 90 minutos de visita teñen como punto de encontro as Ruínas de San Domingos, e a inscrición faise a través do correo gabinetedidactico.museo@depo.es, ou chamando ao teléfono 986 804 100 extensión 42413.