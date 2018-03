Presentación de actos da Memoria das Mulleres 2018 © Maria López

O Concello de Pontevedra editará un libro sobre a figura da escritora e profesora María Vitoria Moreno, a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas deste ano, en relación con el municipio. Trátase dunha das propostas do programa A Memoria das Mulleres que se desenvolve no terreo da investigación, a divulgación e o ámbito das homenaxes.

O primeiro acto deste programa chegará o xoves 22 de marzo, ás 19.00 horas na Casa das Campás cunha homenaxe ás mulleres que formaron parte de diversos conflitos na segunda etapa do século XX. Desta forma farase mención ás defensoras do agro galego, nas Irmandades de Labradores da década dos 50; ás loitadoras contra as dragas en Ponte Sampaio e ás que se enfrontaron á instalación de Celulosas e á construción da autoestrada.

Carmela Sánchez Arís, Montse Fajardo e María Abilleira presentaban co concelleiro Luís Bará este xoves as iniciativas que levarán a cabo ao longo do quinto ano en que se pon en marcha este programa. Bará explicaba que, normalmente, se esquece ás mulleres pertencentes ás clases populares e ás que foron represaliadas durante o franquismo. A idea desde a concellería de Patrimonio Histórico é trasladar ás mulleres ao espazo público a través da sinalética de rúas e prazas.

Segundo comentaba Carmela Sánchez Arís, ao longo do ano elaborarase unha listaxe de publicacións existentes de mulleres creadoras, baseándose en prensa e documentación histórica. Tamén se estudarán biografías entre 1845 co arranque de actividade no Instituto de Pontevedra e 1910 cando se publica o Real Decreto que permite ás mulleres matricularse no ensino. Por último, tamén se analizará o labor de creadoras desde 1910 ata 1936 durante a actividade promovida polo Salón de Primavera, organizado naquel entón pola emisora Radio Pontevedra.

Está previsto que a finais de abril estea publicado o libro sobre a Pontevedra relacionada con María Vitoria Moreno. A xornalista e escritora Montse Fajardo será a encargada de elaborar esta publicación e, despois do verán, organizará un acto de recoñecemento de mulleres represaliadas en Mourente, parroquia que toma a testemuña de Salcedo e Lérez. Xa no mes de novembro, o Teatro Principal acollerá unha homenaxe ás mestras que foron obrigados a deixar o ensino durante a ditadura.

Todas estas actividades e as que se viñeron realizando ao longo dos últimos anos neste programa recolleranse na web da Memoria das Mulleres. Nesta páxina aparecerán entrevistas, fotografías, vídeos e diferente material que se recompilou desde a concellería.