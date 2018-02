A Primavera das Letras de María Victoria Moreno estréase no colexio Marcos da Portela

Alumnado dramatizando o poema "O almorzo" de María Victoria Moreno © RAG En primeira fila, o presidente Víctor F. Freixanes, a académica Marilar Aleixandre, Pedro Ferriol, Begoña Llácer Moreno, a académica Fina Casalderrey e profesoras do CEP Marcos da Portela © RAG

A Real Academia Galega presentou este xoves 22 de febreiro, no colexio de educación primaria Marcos da Portela, o proxecto web Primavera das Letras, dedicado a María Victoria Moreno, protagonista do Día das Letras Galegas 2018.

Primavera das Letras achega ao profesorado, aos pais e nais e ao alumnado ao universo vital e literario da homenaxeada.

As actividades non só tratan aspectos lingüísticos e literarios, senón que tamén competencias de coñecemento do medio natural e social, da historia ou da educación artística.

Este foi o primeiro acto dentro do ano de María Victoria Moreno. Os encargados de presentar o proxecto foron a directora do centro Alicia Martínez, o presidente da Real Academia Galega Víctor F. Freixanes e a académica Fina Casalderrey.

Ademáis contouse coa presenza da filla da homenaxeada, Begoña Llácer Moreno, e o seu viúvo, Pedro Ferriol.

Os alumnos fixeron unha homenaxe a María Victoria Moreno recitando e dramatizando diversos fragmentos da súa obra, nos que se inclúen 'Elexías de Luz' ou un anaco do pregón que leu na Feria do Libro de Pontevedra de 2003.

O presidente da RAG expresou o seu agrado co entusiasmo dos docentes: “Aí está o corazón do futuro. A docencia consiste en comunicar emocións, comunicar coñecementos, comunicar valores, ser quen de compartir cos rapaces e rapazas unha maneira nova de ver o mundo”.

Primavera das Letras é tamén un modo de visibilizar estas achegas docentes a través do concurso 'Contádenos o voso Días das Letras', que tivo a súa primeira edición no 2017.

Os materiais de Primavera das Letras iranse publicando dende este xoves 22 de febreiro ata as vésperas do 17 de maio, día no que a RAG volverá a Pontevedra para celebrar o acto central do Día das Letras Galegas no Teatro Principal.