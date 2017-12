Un comité asesor revolucionará a xestión do Museo no seu 90 aniversario

O Museo prepárase para recibir o 2018. Será un ano moi especial para unha institución que cumprirá o seu noventa aniversario. A intención da Deputación é que esta efeméride sente as bases para o seu funcionamento futuro. Así, nos vindeiros meses será unha realidade un comité asesor, formado por persoas con perfil técnico, para avanzar nunha xestión profesional.

A través desta fórmula buscan abordar cuestións estratéxicas que afectan ao futuro do Museo, entre as que se atopan cuestións tan cruciais como a remodelación e apertura dos edificios que permanecen pechados, a reestruturación de espazos expositivos, o posible cambio de nome do Sexto Edificio ou unha comunicación encamiñada a públicos específicos.

Está previsto que ao longo do vindeiro mes de xaneiro se contacte coas institucións e colectivos que formarán parte do mesmo, de cara a presentalo xa formalmente no mes de febreiro.

“O plan de traballo para o exercicio 2018 porá enriba da mesa os alicerces estratéxicos do Museo que queremos ofrecerlle á sociedade os vindeiros 20 anos”, explica o deputado de Cultura, Xosé Leal.

Un dos retos máis inmediatos, e que se comezará a visibilizar no2018, é a remodelación do edificio fundacional do Museo, o Castro Monteagudo, para adaptalo ás necesidades actuais tanto expositivas como da súa propia accesibilidade e conexión co García Flórez para desta forma volver abrir ambos ao público tras permanecer pechados nos últimos anos.

Con motivo deste noventa aniversario, a Deputación tamén está traballando na creación dunha liña de colaboración entre o Museo e os centros e institucións formativas relacionadas con diferentes disciplinas artísticas nun sentido amplo.

Para isto, está a ultimar unha convocatoria pública para fomentar propostas de creación e investigación por parte do alumnado de disciplinas relacionadas coa arte, a comunicación e o deseño, tanto do campus de Pontevedra como de fóra.

A idea final é a de conectar o Museo como institución histórica coas linguaxes e formas de expresión e representación contemporáneas, e amosar un Museo histórico como é o de Pontevedra desde unha perspectiva anovada, buscando miradas novidosas e orixinais.

Ademais, esta colaboración permitirá ampliar a oferta de oportunidades ao alumnado de realizar proxectos prácticos no marco da formación regrada, contribuír a que os centros e institucións de formación superior poidan ampliar a súa oferta curricular, construír novas percepcións do Museo que complementen as xa existentes e crear novas formas de diálogo entre a institución e a sociedade.