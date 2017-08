Gravando un vídeo acústico a través de 'Life in A Tenda'

Gravación de vídeos en 'Life in A Tenda' © Diego Torrado

Os grupos pontevedreses The Trunks, Furious Monkey House e Mushu foron os protagonistas durante a noite deste mércores da gravación dun vídeo na Tenda & Co., na antiga boleira do centro histórico.

A través da iniciativa 'Life in A Tenda', que promociona a concellería de Promoción Económica, búscase dinamizar este espazo a través da relación entre a música local e os creadores que participaron en Sétima Feira.

Con esta proposta quérese impulsar este espazo. O vídeo foi gravado por Producións Mutantes cun dos temas do repertorio de cada un dos grupos en versión acústica. Á sesión acudiu numeroso público.