Santiago Auserón, artista convidado no Festival Cantos na Maré

Santiago Auserón, o que fose líder de Radio Futura e unha das figuras máis representativas da música española na década dos 80, será o artista convidado á edición de Cantos na Maré deste ano, que se desenvolverá o 14 de xaneiro no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Este compositor foi a gran sorpresa para esta cita do Festival Internacional dá Lusofonía. O zaragozano está a promocionar o seu último disco 'El viaje', sétimo álbum asinado como Juan Can. Trátase dun traballo nas que busca o núcleo no que o canto germina e conta con temas como 'Os inadaptados' inspirado na última película de Marilyn Monroe, 'The Misfits'.

Auserón recolle influencias afro-norteamericanas combinándoas coa tradición afrolatina, principalmente cubana, e coas músicas ibéricas.

Cantos na Maré, ademais de Santiago Auserón, ofrecerá algunhas das voces máis significativas do panorama lusófono: o angolano Paulo Flores, o guineano Manecas Costa, a brasileira Kátya Teixeira, a portuguesa Celina da Piedade e a galega Guadi Galego. Este luns 9 comezan os ensaios coa presenza dos artistas e as visitas de estudantes de colexios da comarca.

As entradas para o Festival xa poden adquirirse a través de Ataquilla a prezos entre 20 e 28 euros.