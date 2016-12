Kátya Teixeira © Cantos na Maré Guadi Galego © Cantos na Maré Paulo Flores © Cantos na Maré

Fran Pérez, coñecido artísticamente como Narf, falecía neste 2016 deixando un oco no panorama musical galego onde foi fundamental nos seus traballos de conexión cos ritmos africanos e lusófonos. Por iso, a súa lembranza será a principal protagonista da edición XIII do Festival Internacional da Lusofonía Cantos na Maré, que vai desenvolverse no Pazo da Cultura o vindeiro sábado 14 de xaneiro ás 21.00 horas.

Este luns 26 presentábase no Concello de Pontevedra o programa da edición deste ano, coa presenza do director do Agadic, Jacobo Sutil; o deputado de Cultura, Xosé Leal; a concelleira de Cultura, Anxos Riveiro; a cantante e directora do Festival, Uxía Senlle e o director da empresa produtora Nordesía, Vitor Belho.

O programa contempla as actuacións de Manecas Costa, Paulo Flores, Kátya Teixeira, Celina da Piedade e Guadi Galego, ademais dun artista especial que non se vai desvelar ata días antes do Festival. Uxía sinalou que con estes artistas van lembrar a Narf como a el lle gustaría, con moita alegría e coa música afrogalega por bandeira.

Deste xeito, o guineano Manecas Costa, irmán musical de Narf, será un dos principais atractivos do Festival xunto a Guadi Galego, a música galega presentará o seu recente álbum 'O mundo está parado'. esta artista conta cunha ampla traxectoria musical en diferentes agrupacións do país como Nordestinas, Espido e aCadaCanto. Xunto a eles tamén estarán Kátya Teixeira, unha cantora brasileira, que ten posto en marcha varios proxectos culturais no Brasil como o Circuito de Música Dércio Marques; Paulo Flores contará as súas historias musicais amosando o seu profundo amor pola xente de Angola e a portuguesa Celina da Piedade, acompañada polo seu acordeón ofrecerá temas do canle alentexano. Ademais, o director musical Paulo Borges acompañará este encontro internacional coa súa banda.

Esta edición marca un fin de ciclo porque, o vindeiro ano, o Festival presentará un novo formato onde se pretende que haxa máis actividades e unha implicación coa cidadanía de Pontevedra, segundo explicou Vitor Belho.

As entradas para o Festival xa están á venda en Ataquilla a prezos que van desde os 20 ata os 28 euros.