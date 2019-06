A alcaldesa de Moraña comparece como investigada nunha peza da operación Patos

Luisa Piñeiro acode aos xulgados da Parda en Pontevedra para declarar como investigada na operación Patos © Mónica Patxot Luisa Piñeiro acode aos xulgados da Parda en Pontevedra para declarar como investigada na operación Patos © Mónica Patxot Luisa Piñeiro acode aos xulgados da Parda en Pontevedra para declarar como investigada na operación Patos © Mónica Patxot

A alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro (PP), compareceu este xoves en calidade de investigada perante o xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra no marco da investigación dunha peza separada da macrocausa xudicial da operación Patos, que investiga unha suposta trama de corrupción en distintas administracións.

A peza separada na que se lle citou investiga presuntas irregularidades na contratación de obras subvencionadas pola Deputación de Pontevedra no campo de fútbol de Moraña no ano 2013. En concreto, as sospeitas da Fiscalía de Delitos Económicos céntranse nun proxecto modificado das obras iniciais realizado a petición da alcaldesa de Moraña.

A Deputación volveu sacar a concurso ese modificado coas melloras e resultou adxudicado á mesma empresa, Eiriña, de modo que a hipótese que sosteñen os investigadores é que se amañou o concurso público convocado para atribuírllo á mesma empresa e pagar como un proxecto separado unha actuación que, en realidade, xa se realizou durante o primeiro proxecto.

A alcaldesa acudiu ao xulgado acompañada polo seu avogado, pero acolleuse ao seu dereito a non declarar alegando que non tivera acceso a toda a causa xudicial. Segundo indicou, tan só ten a información que inclúe o auto polo que se lle cita en calidade de investigada, no que se especifica que a citan como colaboradora necesaria para que o resto de investigados cometesen un delito de prevaricación.

Á súa saída do xulgado, explicou aos medios de comunicación que non declarou porque a citaron "con moita premura" e porque o xulgado non lle remitiu ao seu avogado o expediente completo, de modo que non vai declarar "sen saber sobre o que estou declarando" Segundo indicou, como alcaldesa, "non teño nada" da tramitación administrativa, a contratación nin a execución da obra, pois trátase dun expediente tramitado na súa integridade pola Deputación Provincial.

Nesta mesma causa xa había oito persoas investigadas e coa citación de Luisa Piñeiro eleváronse a nove. Ata agora estaban investigados o ex presidente da Deputación, Rafael Louzán, no cargo no momento dos feitos; o dono da empresa Eiriña e a súa man dereita, Enrique Alonso Pais e Jaime Alvariñas; o entón director de Infraestruturas da Deputación, Manuel Ángel González Juanatey; dous empresarios de Pontevedra e O Salnés; a ex deputada do PP Begoña Estévez; e o arquitecto que asinou o proxecto modificado da obra.

"Non entendo moi ben por que estou aquí", indicou a alcaldesa, que sostén que o "único" que fixo como alcaldesa foi asinar un escrito solicitando á Deputación de Pontevedra un campo de fútbol de herba sintética cando chegou á Alcaldía no ano 2011, en cumprimento dun compromiso electoral e dunha demanda dos veciños. Ese petición é o "único papel" que hai coa súa firma.

A alcaldesa xa declarou nesta causa como testemuña fai xusto tres anos, cando a causa aínda levaba desde un xulgado de Vigo, e este xoves mostrou a súa sorpresa por esta nova citación, pois no seu día xa contestou as preguntas da xuíza de Instrución, Casilda Suárez; dos dous fiscais do caso, os responsables de delitos económicos, Augusto Santaló e Jesús Calles; así como dos avogados dos investigados que estaban presentes na causa.

Naquela ocasión, "non me neguei" a ningunha contestación e colaborou "totalmente" coa Xustiza e adianta xa que a súa intención é seguir mostrando esa total colaboración como investigada. Unha vez que teña o expediente completo e poida estudalo, prestará declaración " sen problema".

A citación chegou á alcaldesa en plena campaña electoral das municipais do pasado 26 de maio, nas que gañou con maioría absoluta tras obter un 49,58% de apoios e subir de catro a seis concelleiros. Este xoves mostrouse "sorprendidísima" por ese momento elixido para chamala a declarar, pois se trata dunha causa que se remonta xa ao ano 2013.

Fuentes xudiciais explicaron que a alcaldesa foi citada tanto tempo despois por mor da declaración en sede xudicial en calidade de investigado do técnico que asinou o proxecto modificado, que se produciu nos últimos meses.