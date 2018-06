Seis anos e medio de prisión para dous gardas civís por filtrar arquivos confidenciais a narcos

Javier López (primeiro) © Mónica Patxot Juan Carlos Santorum © Mónica Patxot Diego Fontán © Mónica Patxot

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou aos axentes da Garda Civil Javier López Suárez e Diego Fontán Cuesta e ao empresario e presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum Navazas, xulgados durante os útlimos mese por supostamente obter información confidencial de investigacións do Equipo contra o Crime Organizado (ECO) e facilitarlla a narcotraficantes.

Os tres negaron as filtracións de información, que alcanzaría os 2.500 arquivos, moitos deles de actuacións protexidas por segredo de sumario, pero o tribunal provincial considerou probada a súa culpabilidade e impúxolles penas que van entre os dous anos e tres meses e os tres anos e medio de prisión.

O peor parado da sentenza condenatoria foi Diego Fontán Cuesta, que cometería o delito como integrante da Policía Xudicial. A Audiencia absólveo dos delitos de integración en grupo criminal, encubrimento e ddelito continuado contra a intimidade e condénaopolo delito de revelación de segredos a tres anos e 6 meses de prisión, multa de 17 meses a razón de 10 euros ao día e suspensión de emprego ou cargo público por tempo de 2 anos e 6 meses.

A Javier López Suárez tamén o condenou finalmente tan só polo delito de revelación de segredos, no seu caso, á pena de 3 anos de prisión, multa de 15 meses a razón de 10 euros día e suspensión de emprego e cargo público por tempo de 2 anos. Resultou absolto de integración en grupo criminal, encubrimento e delito continuado contra a intimidade cometido por funcionario público no seo de grupo criminal.

O terceiro acusado, Juan Carlos Santorum, acusado de ser a ligazón entre os citados axentes e os supostos narcotraficantes, foi condenado a dous anos e tres meses de prisión como autor dun delito de revelación de secretos labor por particular, absolvéndolle a Audiencia do delito de integración en grupo criminal.

As maxistradas da Sección Cuarta consideran probado que Javier e Diego, acordaron que "valéndose do seu destino profesional", faríanse con diversa "información relevante e sensible" das distintas investigacións e operacións xudicializadas levadas a cabo na súa unidade "relativas esencialmente á materia de narcotráfico" sendo Diego quen unha vez a tivese no seu poder "procedería á súa revelación e difusión".

Conclúe que ambos eran "conscientes do prexuízo que tanto para a administración pública como para os particulares afectados causaban coas súas accións así como das graves consecuencias que para as investigacións e operacións xeraban".