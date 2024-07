A morte de Manuela Barbosa, investigada como homicidio tras recibir varios golpes na cabeza

A morte de Manuela Barbosa, cuxo cadáver foi localizado o 18 de xuño nunha leira de Arcade (Soutomaior), foi violenta e a Garda Civil está a investigala como un homicidio.

Así o confirmaron este martes fontes oficiais da Garda Civil, tras adiantar La Voz de Galicia o informe da autopsia realizado polo forense Fernando Serrulla no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Segundo a información á que tivo acceso PontevedraViva, o cranio de Manuela Barbosa localizado nunha leira do barrio do Conde presentaba varios golpes, por iso é polo que a principal conclusión dos investigadores é que a muller recibiu varios golpes na cabeza.

A arma homicida non foi concretada pero si que eses golpes na cabeza foron realizados cun obxecto contundente.

A investigación lévaa o grupo de delitos contra as persoas da Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra que, de momento, non recibiron o informe oficial da autopsia, pero si información verbal do Imelga que adianta que todo apunta a unha morte por homicidio.

A Garda Civil está pendente dese informe oficial da autopsia e tamén do resultado da análise da dentadura realizado polo Laboratorio de Criminalística da Garda Civil de Madrid sobre os restos localizados en Arcade. Os investigadores traballan coa hipótese de que o corpo pertence a Barbosa, veciña de Redondela, pero desaparecida en 2021 en Arcade, pero o ADN aínda non o confirmou.

Nas últimas semanas, os investigadores da Policía Xudicial tomaron declaración aos veciños da zona do barrio do Conde, onde foron localizados os restos, así como con familiares e achegados da muller.

Barbosa desapareceu en xullo de 2021, cando tiña 66 anos, tras acudir a visitar á súa filla en Arcade e os seus restos foron localizados a apenas 200 metros do domicilio da súa filla, de modo que esta circunstancia podería encaixar coa posibilidade de que falecese xa ese mesmo día, tras abandonar a vivenda.

Nas inmediacións da zona onde se atopou gran parte do esqueleto apareceu a carteira desta muller, na que había varias fotografías da falecida. Tamén se atoparon efectos persoais da súa propiedade, entre eles, algunhas xoias que levaba o día da súa desaparición.

O caso xudicializouse nos xulgados de Redondela e a autopsia realizouse nas instalacións do Imelga en Verín (Ourense).