Chegan as Murgas! Estes son os horarios, participantes e orde de actuación do concurso

Unha das citas máis esperadas do Entroido pontevedrés xa está aquí, a XXXII edición do Concurso de Murgas.

O Pazo da Cultura acollerá este luns 12 de febreiro (21.00 horas) a primeira eliminatoria do certame, que este ano contará con nove agrupacións participantes e cuxo orde de saída ao escenario xa se coñece.

Na primeira eliminatoria sairán ás táboas catro agrupacións, entre eles os vencedores da pasada edición, Val do Lérez, e farano na seguinte orde:

Murga do Naveiro - 'Este ano imos a pelo'

- 'Este ano imos a pelo' Os Barallocas

Val do Lérez - 'Equipo de Investigación'

- 'Equipo de Investigación' Os Arrombados

En canto á segunda eliminatoria, prevista para o mércores 14 de febreiro (21.00 horas), participarán por esta orde:

Equijo Ja Pontevedra

Os discípulos de Juan de la Meca

Janas de leria

A tropa de Moncha A Caralla

Leña Verde

Todos loitarán por un oco na gran final do XXXII edición do Concurso de Murgas, prevista para o xoves 15 (21.00 horas) no Pazo da Cultura.