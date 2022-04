Grave lesión de María Lago, ao romper o tendón de Aquiles no primeiro partido da fase de ascenso co Arxil

A derrota no primeiro partido da fase de ascenso á Liga Feminina Challenge non foi a peor noticia da xornada para o Club Baloncesto Arxil, que viu como unha das xogadoras con maior peso no equipo lesionouse de gravidade.

Trátase de María Lago, capitá arxilista tras 11 tempadas no club e que se retirou en padiola con claros signos de dor cando só faltaban uns segundos para concluír a partida fronte ao GEiEG.

Con todo decidido, nunha acción desafortunada, Lago queixouse do seu pé esquerdo tras un mal apoio, nunha acción que inmediatamente espertou gran preocupación.

A escolta foi trasladada ao Hospital Clínico de Melilla para a súa valoración, confirmado o Arxil a última hora do día o duro diagnóstico, rotura do tendón de Aquiles.

Trátase dunha lesión de extrema gravidade que lle obrigará a pasar polo quirófano e manteralle afastada das canchas de xogo durante moitos meses.

Tras o diagnóstico inicial, Lago ten previsto abandonar este venres a expedición arxilista na fase de ascenso en Melilla para, acompañada da presidenta do club, Milagros Sanmartín, regresar a Galicia e someterse a unha nova valoración médica que permita planificar a súa recuperación.

"A xogadora atópase ben, coas lóxicas limitacións de mobilidade", sinalou o Arxil mostrando o apoio incondicional da entidade á súa capitá.