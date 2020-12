Apoteósica vitoria no último suspiro do Cisne fronte ao Villa de Aranda (31-30)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Villa de Aranda no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Villa de Aranda no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Villa de Aranda no Municipal © Cristina Saiz

O Dicsa Modular Cisne está de doce, e que siga así por moito tempo. O conxunto pontevedrés, empuxado pola moral do seu triunfo entre semana ante o Nava, brindouse este sábado a segunda alegría en só uns días ao superar no Municipal a outro rival directo pola permanencia, o Villa de Aranda (31-30).

Os de Jabato suman así a súa segunda vitoria consecutiva, o seu terceiro encontro sen perder, e ven aumentar de maneira importante as súas opcións de seguir un ano máis na máxima categoría. Fixérono ademais como máis gusta ao espectador, con emoción ata o último segundo e un gol de Pablo Gayoso a piques de cumprirse o tempo regulamentario que fixo explotar de xúbilo aos seguidores que se deron cita no Pavillón.

Comezou con determinación o Cisne, marcando un parcial de 3-1 ao seu favor no inicio do encontro disposto a demostrar ao seu rival que non quería que se lle escapasen os puntos en xogo. Andrés Sánchez e Chan en dúas ocasións, xunto a dúas intervencións de Jorge Villamarín, encargábanse de entregar a mensaxe ao rival.

A pesar diso, e verse a remolque no primeiro tramo do encontro, non se engurrou o Villa de Aranda consciente tamén do que se xogaba como actual último clasificado.

O dominio local chegou ao seu punto álxido pasado o ecuador do primeiro acto, cun gol de Preciado que colocaba o 11-8 no marcador. Reaccionou entón o cadro visitante, para seis minutos despois empatar a contenda (13-13) e aguantar a igualdade ata o tempo de descanso.

Aínda que gozaba dalgunha oportunidade, o Villa de Aranda non lograba poñerse por diante no marcador, e aproveitábano os pontevedreses para seguir mandando aínda que sen conseguir marcharse máis aló de dous goles.

Foi así polo menos ata o 21-19, porque en apenas dous minutos o conxunto burgalés, esta vez si, conseguía remontar cun parcial de 0-3 e marcar a súa primeira vantaxe en todo o partido (21-22). Iso provocou que Jabato pedise tempo morto, pero o Cisne non daba coa tecla para levar de novo e xogo ao seu terreo.

Fíxoo aproveitando unha exclusión de Sukic, mediado o segundo tempo, que aproveitou para empatar. Eran momentos de alternativas no marcador e de feito durou pouco a alegría porque o Villa de Aranda recuperaba os dous goles de vantaxe.

Quedaba cada vez menos tempo e poñíase costa arriba. Por fortuna chegou un novo parcial cisneísta con dous goles de Gayoso e outro de Daniel Ramos para non perder corda (28-27).

Aínda tería de novo unha vantaxe o conxunto visitante (28-29). A tensión era grande e os nervios parecían entón pasar factura, con algún que outro erro e tamén a aparición de ambos os gardametas. Chegábase ao momento decisivo e Javi Vázquez lograba de novo poñer o empate con pouco máis de minuto e medio por xogar. Pablo Gayoso, que empezaba a puntar a heroe, facía despois o 30-29 a 25 segundos da conclusión, pero o Villa de Aranda non se daba por vencido e devolvía a igualada. Apenas quedaban uns segundos, tempo suficiente para un rápido ataque que culminou de novo o lateral marcando o definitivo 31-30.

Unha alegría maiúscula para un equipo que está a vivir o seu mellor momento da tempada gozando de gra sumo do seu debut na Liga Asobal.

Consulta as estatísticas do Dicsa Modular Cisne- Blasgón Bodegas Ceres Villa de Aranda.