O Cisne recobra impulso cunha pelexada vitoria fronte ao Nava (28-25)

Partido entre Cisne e Nava no Municipal © Mónica Patxot Partido entre Cisne e Nava no Municipal © Mónica Patxot

Tardou en chegar, pero o Dicsa Modular Cisne ao fin conseguiu o seu segundo triunfo da tempada para tomar impulso na pelexa pola permanencia na Liga Asobal, despois de superar este mércores a un rival directo como o Balonmano Nava no Pavillón Municipal dos Deportes, en partido aprazado correspondente á novena xornada da competición.

Só un punto separaba a ambos os contendentes na táboa, cos 4 dos segovianos polos 3 dun Cisne que necesitaba máis que nunca a vitoria para seguir soñando con manterse na máxima categoría. Ese feito deixábase notar na tensión coa que se afrontaba o duelo desde o primeiro minuto.

Prezado adiantou aos locais en primeira instancia, pero foi o Nava o que asumiu a iniciativa nos primeiros instantes, dificultando co seu 6-0 defensivo o ataque dos de Jabato. Con todo aos poucos iso foi cambiando, a medida que os pontevedreses empezaban a gozar de maior claridade, conectaban con Ramos no pivote e tamén forzaban dúas rápidas e claras exclusións de Lukas Simenas.

Así aos 13 minutos o Cisne retomaba o mando. Eran os seus mellores minutos, especialmente a nivel defensivo. De feito conseguían que o seu rival non vise porta durante 8 minutos. Só faltaba un pouco máis de acerto en ataque, onde varias imprecisións, erros e tamén a madeira evitando que a vantaxe se disparase quedándose en 7-5.

Pediu entón tempo morto o Nava e conseguiu poñer fin á súa seca. Non só iso senón que tras a oportunidade perdida chegaba unha baixada de rendemento nos de Jabato, negados durante uns minutos na súa procura do gol. Era unha situación similar aos vivida instantes atrás pero con tórnalas cambiadas, coa diferenza que os visitantes si aproveitaron o seu momento e cun parcial de 0-5 parecían decantar o duelo ao seu favor (8-11, minuto 24).

Poñíase costa arriba para os pontevedreses, pero cando peor o tiñan e nun dicir amén volvéronse a meter na pelexa. Javi Vázquez conseguiu romper o parcial, Andrés Sánchez anotou á contra e Daniel Ramos poñía o 11-11, todo completado cunha boa acción defensiva de Miguel Simón e unha parada de Villamarín.

Con empate (12-12) chegábase ao tempo de descanso, e na continuación o choque comezou cun intercambio de golpes no que empezou a destacar o lateral visitante Simenas, agora si en pista, con tres tantos consecutivos para o seu equipo. Ao contrario que no primeiro acto, os ataques marcaban o ritmo e o do bloque segoviano tiña nese momento un punto máis (16-18). Así o entendeu tamén Jabato, pedindo tempo morto para tentar axustar a defensa dos seus.

Foi precisamente tras ese tempo morto cando todo comezou a virar de novo e de maneira definitiva. Poucas veces pódese fixar unha acción como decisiva con máis de 20 minutos por xogar, pero un erro no cambio ao entrar antes de tempo a pista provocaba a descualificación de Simenas cando o seu lanzamento exterior estaba a facer estragos. Protestouno con insistencia a expedición visitante, que perdeu un pouco a concentración e aproveitouno o Cisne para empatar primeiro e comezar a dominar despois.

Todo empezaba a cadrar nos pontevedreses, cada vez máis intensos e coas aportacións tamén decisivas desde a portería. Aínda así non foi ata os últimos 10 minutos cando se terminou de decantar o encontro con dous goles consecutivos de Andrés Sánchez, o primeiro en inferioridade e o segundo tras un roubo defensivo (23-21). O Nava tentou frealo parando o partido, pero os locais cheiraran sangue e non querían perder a oportunidade de sumar unha vitoria crucial para o seu futuro.

O técnico segoviano tentou reaccionar á desesperada baleirando a súa portería en ataque para xogar en superioridade con 7 homes de ataque, pero nin con esas cedeu un Cisne que por entón estaba lanzado cara ao triunfo. Dous importantes puntos que unido ao sumado a fin de semana colócanlles na décimo terceira posición e relánzaos no seu obxectivo da permanencia.

DICSA MODULAR CISNE (28): Jorge Villamarín, Andrés Sánchez (3), Álvaro Preciado (4), Miguel Simón (1), Javi Vázquez (5), Jose Leiras (1), Alejandro Conde -siete inicial- Álex Chan (3), Pablo Picallo, Carlos Pombo, Pablo Gayoso (5), Daniel Ramos (6), Daniel López, Daniel Virulegio, André de Moura, Pablo González.

VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA (25): Yeray Lamariano, Ajo (3), D'Antino (1), Pérez Arce (5), Filipe Mota (2), Marugan (3), Jorge Fernandes (1), Simenas (5) -siete inicial- Bernabeu (1), Seabra, Andrés Moyano (3), Villagrán, Andrés Alonso (1), Adrián Rosales, Pablo Herranz, Patotski.

Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez e José Carlos Friera Cavada. Excluíron a Miguel Simón no Cisne e a Moyano no visitantes. Descalificaron a Simenas no Nava por una triple exclusión.

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 4-4, 6-5, 8-7, 8-11, 12-12, descanso, 16-16, 18-18, 20-20, 22-21, 25-22, 28-25.

Incidencias: Encontro aprazado da novena xornada da Liga Asobal disputado no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra con aforo restrinxido a 30 afeccionados. Gardouse un minuto de silencio en memoria de Juan de Dios Román, ex-presidente da Real Federación Española de Balonmán.