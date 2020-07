O Peixe Galego solicita á FEB a súa praza en LEB Ouro e non se esquece da Liga Feminina 2

Paso á fronte do Marín Peixe Galego no seu obxectivo de saír por terceira tempada na súa historia na Liga LEB Ouro, categoría na que competiu o último curso ata a suspensión provocada polo coronavirus.

Pese ao obstáculo que supuxo a ratificación por parte da Federación Española de Baloncesto (FEB) duns importantes requisitos económicos a modo de inscrición e aval, o club marinense quere manterse na segunda categoría do baloncesto masculino nacional.

Tanto é así que este mércores 8 de xullo o Peixe solicitou formalmente a súa praza en LEB Ouro, adiantándose así ao prazo máximo establecido nas bases de competición e que sinala como data tope o 17 de xullo para depositar o aval de 150.000 euros requirido así como a inscrición de 36.000 euros.

A directiva do club marinense decidiu lanzarse "á espera de concretar os apoios necesarios para definir o proxecto", segundo confirmou o club.

El Marín @CLUBPEIXEGALEGO ha solicitado hoy a la @CompeticionFEB las plazas de #LEBOro y #LF2 a la espera de concretar los apoyos necesarios para definir el proyecto.#forzapeixe pic.twitter.com/NjrrBCTDYQ — MARIN PEIXEGALEGO (@CLUBPEIXEGALEGO) July 8, 2020

Ademais o Peixe Galego non renuncia á posibilidade de competir cun equipo na Liga Feminina 2, categoría na que un principio quedou como reserva dentro do proceso de ampliación e na que os da Raña pediron de novo poder estar a partir do próximo curso.