Aprobada a ampliación da Liga Feminina 2, que pasará a ter tres grupos de 14 equipos

A Comisión Delegada da Federación Española de Baloncesto (FEB) aprobou a proposta de ampliación da Liga Feminina 2 a tres grupos de 14 equipos para a tempada 2020/21.

A pesar da reticencia de moitos clubs, o organismo federativo aposta por reestruturar a categoría na que compiten equipos como o Arxil pontevedrés e o Cortegada de Vilagarcía.

O que non aclarou polo momento a Federación é o modelo de competición que se seguirá e se, tal e como solicitaron por escrito entre outros os clubs galegos, habilitaranse dous descensos por grupo e tres ascensos vía play- off.

O proceso de ampliación fixa un período de preinscrición para todos os equipos de Primeira Nacional que queiran solicitar praza en LF 2 ata o 22 de xuño, así como un requisito económico de garantía de 5.000 euros. Á finalización deste proceso coñecerase o número exacto de clubs que formarán parte da segunda categoría do baloncesto nacional.

Por outra banda a FEB acordou ampliar a data de inscrición dos clubs en todas as competicións nacionais ata as 13 horas do 17 de xullo, co obxectivo de dar máis tempo de organización ás entidades deportivas #ante as consecuencias sobre todo económicas que provocou a pandemia de Covid-19.