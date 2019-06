O Granollers proclámase en Pontevedra mellor equipo cadete de España ao derrotar ao Zarautz

Final do Campionato de España Cadete no Príncipe Felipe © Diego Torrado Final do Campionato de España Cadete no Príncipe Felipe © Diego Torrado

Ao longo desta fin de semana, disputáronse, nas instalacións do CGTD e Príncipe Felipe, os partidos correspondentes coas semifinais e final do Campionato de España cadete de balonmán, organizado polo Cisne. Con todo, o club pontevedrés quedou ás portas das devanditos cruces, pero coa cabeza alta ao gañar ao Ikasa BM Madrid.

Por unha banda, o Zarautz mediuse ao Granollers polo título de campión. O primeiro clasificouse para a gran final gañando ao Ademar León por un só gol (30-31). O segundo derrotou ao Barça, que non fixo o seu mellor partido, cun 34-30. Finalmente, o Granollers levantou a copa de mellor equipo nacional en categoría cadete, ao vencer na pista pontevedresa por un 30-35.

Por outro, o Barça non conseguiu, no choque que definiría o terceiro e cuarto posto, gañar aos leoneses. Nin moito menos, xa que estes últimos exerceron un duro correctivo sobre os cataláns (38-31), dificilmente igualable por estes no último tramo do partido.

Desta forma, terminan cinco días de competición ininterrompida na cidade. Unha experiencia que o Cisne espera repetir o próximo ano, e, por que non?, mesmo mellorar.