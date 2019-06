O Cisne cadete despídese do Nacional coa cabeza alta

O Cisne termina a súa 'andaina' no Campionato de España Cadete de Balonmán e o faino coa cabeza alta e sendo un dos oito mellores equipos do país.

Ao longo desta semana xogáronse os partidos correspondentes á fase final da competición, onde os pontevedreses non tiveron a mesma sorte que na rolda anterior, quedándose, así, ás portas das semifinais.

Nesta ocasión, tiveron que enfrontarse, en primeiro lugar (o pasado mércores no CGTD), ao Barça. Derrota dura dos locais, que non comezaban co mellor pé (24-35). A pesar de ser capaces de manter a igualdade no marcador, terminaron cedendo e quedándose coa última praza da clasificación.

O xoves foi a quenda do Ademar León, que, aínda co fantástico partido realizado por Carlos Álvarez (9 goles), conseguiron quedar cos dous puntos (27-30).

Finalmente, os de Óscar Arousa gañaron o último partido da fase final ante o mencionado cadro madrileño, que, aínda que se colocou por diante no electrónico en varias ocasións, acabaron caendo por dous goles (31-29).

As prazas nas semifinais pertencen, desta maneira, ao Ademar León e ao Barça, que se enfrontarán, ao longo desta fin de semana, ao Granollers e Zarautz por chegar á final e facerse co título de campións de España.