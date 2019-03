Lydia Pérez, fóra das roldas finais do Europeo Sub-23 de loita

Non foi a competición soñada por Lydia Pérez Touriño a protagonizada pola pontevedresa no Campionato de Europa Sub-23 de Loitas Olímpicas que se está celebrando en Novi Sad, Serbia.

A deportista do Club de Loita Pontevedra tomou parte este xoves na categoría de 62 quilos de loita feminina, pero non tivo opción de avanzar ata as roldas finais e por tanto á pelexa polas medallas.

Pérez Touriño iniciou o Europeo enfrontándose á rusa Daria Bobrulko, ante a que cedeu por 6-0. Despois chegaría a quenda do combate ante a francesa Ameline Douarre, perdendo por 5-0.

Por último para pechar a fase de clasificación competiu contra a eslovaca Maria Jushaszova, contra quen tampouco tivo opción cedendo por 4-0.

A loitadora pontevedresa chegaba á cita continental tras proclamarse a pasada fin de semana Campioa de España Absoluta no seu peso.