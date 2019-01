O Pontevedra fai oficial a fichaxe de Borja Domínguez

Xa é oficial. Borja Domínguez é a primeira fichaxe invernal do Pontevedra Club de Fútbol.

A entidade granate asinou este xoves co Alcorcón a cesión do centrocampista vigués ata final da presente tempada.

Borja, que ocupará a ficha libre deixada por Adrián Mouriño coa súa marcha ao Rápido de Bouzas ante a previsión doutra novidade no posto de extremo, sumarase aos adestramentos do primeiro plantel pontevedrés este mesmo venres, cando está previsto que se poña a disposición de Luismi.

O novo centrocampista do Pontevedra, de 26 anos e con gran envergadura (1,87 metros), provén do Alcorcón da Segunda División, club no que esta tempada case non contou con minutos (apenas 67) tras superar unha grave lesión de xeonllo que se produciu no mes de febreiro.

Ademais de polo club madrileño Domínguez pasou nos últimos anos por equipos como o Rácing de Ferrol, Oviedo ou Córdoba, estes en a categoría de prata do fútbol nacional, e pola canteira do Celta de Vigo, onde se formou.

Ademais de sumar para a causa a un xogador de superior categoría e peza cobizada no mercado de fichaxes, o Pontevedra confía en gañar con el capacidade de creación na medular para seguir aspirando aos postos nobres da clasificación.