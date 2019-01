Borja Domínguez, peza cobizada no mercado á que aspira o Pontevedra

Xornadas de moita actividade as que se viven nos despachos do Estadio Municipal de Pasarón co obxectivo de reforzar ao equipo para a segunda metade de tempada.

Despois de que Luismi recoñecese que a chegada de fichaxes podía producirse dun momento a outro, na casa granate seguen intensificando as negociacións coa intención de incorporar a un extremo que cubra a baixa por lesión de Javi López e tamén a un centrocampista de corte organizador ou ofensivo.

Neste último perfil encaixa unha das aspiracións do club granate, o centrocampista vigués Borja Domínguez, que apenas conta con protagonismo no Alcorcón de Segunda División tras superar unha grave lesión de xeonllo.

Domínguez encaixaría nos criterios buscados polo Pontevedra, xogador de superior categoría que some calidade ao proxecto deportivo e ademais galego. É unha das bazas que xogan os granates, a proximidade ao seu domicilio, ante a forte competencia doutros equipos punteiros da Segunda División B intereasados en facerse cos seus servizos.

Formado na canteira do Celta de Vigo Borja Domínguez, de 26 anos e con gran envergadura (1,87 metros), pasou nos últimos anos por equipos como o Rácing de Ferrol, Oviedo ou Córdoba, estes en a categoría de prata do fútbol nacional.

Esta tempada apenas contou para o técnico do Alcorcón tras recibir o alta médica o pasado mes de novembro superada unha rotura do ligamento cruzado e do ligamento lateral interior do seu xeonllo dereito.

De materializarse a súa chegada xunto á dun extremo que tamén estaría próximo, ao ocupar ambos os ficha sénior, supoñería a saída dun futbolista do actual plantel como, todo apunta, sería Adrián Mouriño, unha as pezas menos utilizadas por Luismi no que vai de campaña e que buscaría acomodo noutro equipo galego da categoría.