Diploma olímpico para Antía Jácome, sexta na final do C-2 500

Antía Jácome e María Corbera, nos Xogos Olímpicos de París 2024 © Real Federación Española de Piragüismo Antía Jácome e María Corbera tras ser sextas na final olímpica de C-2 500 © Real Federación Española de Piragüismo

A primeira opción de medalla para Antía Jácome nos Xogos Olímpicos de París 2024 quedouse en Diploma.

A deportista pontevedresa, que chegou a París coa máxima ambición, non puido pasar dun meritorio sexto posto na final do C-2 500 metros, embarcación que comparte coa madrileña María Corbera.

É o segundo Diploma Olímpico para Jácome na que é a súa segunda experiencia nuns Xogos, tras o logrado en Tokyo cun quinto posto no C-1 200.

Nesta ocasión, e tras superar a semifinal con autoridade, a parella española comezou nos postos de cabeza nos compases iniciais da regata, pero afectada polo vento terminou perdendo terreo ante o ritmo que marcaron as chinesas Xu Shixiao e Sun Mengya, ouro cun rexistro de 1:52.81. Segundas foron as ucraínas Liudmyla Luzan e Anastasiia Rybachok (1:54.30) e terceiras as canadenses Sloan Mackenzie e Katie Vincent (1:54.36).

En sexto lugar, a máis de dous segundos do podio, entraron finalmente Jácome e Corbera cun tempo de 1:56.65.

Con todo a participación de Antía Jácome nos Xogos Olímpicos aínda non terminou, xa que este sábado 10 de agosto afrontará de novo con máximas aspiracións as semifinais e posible final do C-1 200 metros (11.40 e 13.50 horas respectivamente), proba na que foi quinta en Tokyo.