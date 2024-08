Diego Domínguez e Joan Antoni Moreno, un bronce olímpico con aroma 'meco' e forxado no CGTD

Diego Domínguez (dereita) e Joan Antoni Moreno celebran a medalla de bronce olímpica no C-2 500 © Real Federación Española de Piragüismo

A primeira medalla do piragüismo español nos Xogos Olímpicos de París (minutos despois chegaría a segunda co K-4 masculino), supuxo unha grata sorpresa para a delegación nacional e tamén pontevedresa, e é que en parte fraguouse na comarca.

Diego Domínguez, madrileño de nacemento pero que se trasladou hai uns anos a Pontevedra para adestrar no CGTD e competir coas cores do Breogán do Grove, logrou un meritorio bronce no C-2 500 facendo parella co balear Joan Antoni Moreno.

Poucos contaban con eles hai uns meses, pero no Selectivo Nacional celebrado en Verducido e na posterior Copa do Mundo de Szeged gañaron un sitio no equipo olímpico dando o 'sorpasso' aos andaluces Pablo Martínez e Cayetano García. Era o mes de maio, e en agosto completaron a proeza pisando o podio olímpico.

Nunha emocionante regata celebrada no Estadio Naútico Vaires-sur-Marne de París, Domínguez e Moreno lograron o terceiro posto e mesmo rozaron o segundo cun tempo de 1:41.08.

Aínda que nun primeiro momento non estaba clara a súa posición final, a súa aparición no marcador como os terceiros máis rápidos supuxo unha explosión de xúbilo. O ouro foi para os chineses Liu Hao e Ji Bowen cun crono de 1:39.48, mentres que a prata leváronlla os italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini (1:41.08).