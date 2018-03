A antiga comandancia da Garda Civil será unha residencia de maiores

Case 1,5 millóns de euros. É o que pagará a compañía DomusVi, a marca xurdida da fusión de Geriatros e SARquavitaes, para adquirir o inmoble da antiga comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Converterano nunha residencia de maiores que, segundo os plans iniciais da compañía, terá unha capacidade dunhas 120 prazas.

Segundo adiantou o xornalista Carlos García en Faro de Vigo, DomusVi, unha das compañías máis importantes no sector xeriátrico español, foi a gañadora da poxa que, este martes, realizou en Madrid a Xerencia de Infraestruturas e Equipamento da Seguridade do Estado (GIESE), organismo dependente do Ministerio de Interior.

Foi a única oferta presentada a esta poxa e presentou unha oferta que superaba en apenas 10.000 euros o prezo fixado para este proceso, 1.474.200 euros.

A empresa, antes desta poxa, xa se dirixira ao Concello de Pontevedra para preguntar sobre a cualificación urbanística deste terreo. Os técnicos ratificaron que o uso previsto encaixaba perfectamente, ao estar catalogado como equipamento no plan urbanístico que está en vigor na cidade.

A falta de coñecer o proxecto definitivo que, previsiblemente, DomusVi presentará cando o Ministerio do Interior termine co procedemento administrativo, desde a empresa sinalan que se construirá neses terreos un novo inmoble para que a futura residencia conte con todos os estándares de calidade que require unha infraestrutura deste tipo.

DomusVi, a antiga Geriatros, xa xestiona outros centros na provincia de Pontevedra, entre outros municipios, en Cangas, Ribadumia, Lalín ou Vigo. Conta en todo o país con máis de 20.000 traballadores en 163 centros residenciais e de atención de día, onde asisten a case 25.000 persoas maiores.

Este procedemento poderá poñer fin a un longo período de abandono das instalacións desde que a Garda Civil estreou a súa nova sede no paseo Domingo Fontán en xullo do ano 2006.

Desde entón, o edificio de Loureiro Crespo foise deteriorando por falta de uso e pola 'invasión' da maleza e de persoas sen fogar que periodicamente utilizan as instalacións para pernoitar.