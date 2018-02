Meses de dilixencias segredas tras reabrirse a causa de Sonia Iglesias a mediados de 2017

Buscan o corpo de Sonia Iglesias nunha casa da familia Araújo en San Amaro © Mónica Patxot

A causa xudicial que investiga a desaparición de Sonia Iglesias reabriuse meses antes de que este martes se realizase o rexistro na propiedade de Julio Araújo en San Mauro. Leva reaberta no Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra desde mediados do ano 2017 e durante estes meses transcorridos xa se practicaron varias dilixencias xudiciais.

A causa está declarada segreda, de modo que non se comunicou a reapertura nin as dilixencias realizadas a ningunha das partes persoadas na causa, que son, en concreto, a familia de Sonia Iglesias e a súa ex parella e pai do seu fillo, Julio Araújo. Ningún coñecía nin a reapertura nin as dilixencias practicadas.

As dilixencias realizadas ata o momento non transcenderan, pero todo o segredo que se mantivo ao redor deste caso acabouse este martes, cando se realizou o rexistro, pois se trata dunha operación policial imposible de ocultar, ao estar nunha zona de Pontevedra moi transitada e obrigar o despregamento de moitos efectivos policiais, entre eles, o camión que leva dentro o laboratorio móbil da Policía Científica.

O segredo de sumario evita que se coñezan detalles desas actuacións nin do motivo que hai detrás de todas estas. Tampouco transcendeu por que este martes se realizou o rexistro en San Amaro. Para o mesmo había unha orde xudicial e tamén se contou cunha colaboración total de Julio Araújo, que abriu a propiedade aos policías e acompañounos durante toda a xornada de traballo. O día foi tan longo que mesmo a súa familia achegoulle tabaco para soportalo.

A desaparición nunca deixou de investigarse a pesar de que a causa xudicial levaba arquivada desde abril de 2015. Fontes consultadas indicaron que na Comisaría Provincial da Policía Nacional había un grupo de traballo que seguía realizando investigacións sobre o caso e foi un informe deses axentes remitido ao xulgado o que levou á reapertura. Tras iso, incorporáronse á investigación tamén axentes da Sección de Homicidios e Desaparecidos da Comisaría Xeral da Policía Xudicial de Madrid.

Tras ese informe, nos últimos meses, redactouse máis documentación remitida ao xulgado e á Fiscalía da Audiencia Provincial, que está ao tanto de todas as actuacións. Neses informes, segundo transcendeu, está a clave do rexistro deste martes, pois xustifica con contundencia por que é necesario facelo. Ese motivo non transcendeu a causa do segredo das investigacións.

O xulgado anunciou que non facilitará ningunha información respecto diso. Fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaron que non se facilitarán datos porque se entende que a súa difusión podería afectar negativamente á investigación e de forma oficial nin sequera confirmouse a reapertura.

A causa está de novo aberta, pero non hai, ata o momento, ningunha persoa investigada nin detida en relación con este procedemento. Nos anos nos que estivo aberta a causa tan só estivo investigado Julio Araújo, pero todo está arquivado ao redor da súa persoa.

A causa xudicial arquivárase de xeito provisional en abril de 2015. Primeiro o Xulgado de Instrución número 3 e logo a Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra adoptaron esa decisión "por non existir indicios sólidos para acordar a continuación do procedemento contra a persoa do imputado". Tiñan en contra o criterio da familia da desaparecida e da Fiscalía.