Pontevedra non paralizará o concurso da auga

A paralización do concurso da auga sería unha "gamberrada", tanto para os veciños de Pontevedra como para as empresas licitantes. Así de contundente mostrouse o edil de Facenda, Raimundo González. A pesar de que o proceso foi cuestionado pola oposición, o Concello segue adiante e tentará resolver a adxudicación nas próximas semanas.

Desde o goberno municipal entenden que "non existe motivos" que xustifiquen paralizar o concurso. Iso si, a instancias dos técnicos municipais e dos grupos da oposición ampliarase o informe de valoración técnica redactado pola empresa Lagares Oca, corrixiranse os erros detectados e aclararanse aspectos que non estaban suficientemente xustificados.

A mesa de contratación volverá reunir a próxima semana "ou a seguinte", unha vez que se incorporen estas modificacións ao informe. Será entón, segundo González, cando se poidan abrir xa os sobres coas ofertas económicas e as melloras ofrecidas polos dez licitadores que se presentaron a este concurso.

O edil do BNG agradeceu a postura "construtiva" da oposición que, coas súas achegas, "contribuíron a mellorar ou informe" durante unha reunión que se alongou durante unhas cinco horas, o que provocou que as empresas, que foran convocadas para a apertura dos sobres, tivesen que marchar sen realizar ese trámite.

Ademais, Raimundo González aclarou que os pregos do concurso foron aprobados, tras un ano de tramitación, sen que fosen recorridos por ningún licitador, ningunha asociación empresarial ou ningún grupo político. A oposición, engadiu, tampouco solicitou paralizar o concurso durante a reunión da mesa de contratación.

A previsión que manexa o Concello é que "se non é neste mes, non seguinte" estea adxudicado o novo contrato, de forma que a empresa seleccionada poida iniciar a prestación do servizo. Iso podería provocar que, mentres non conclúe o proceso de adxudicación, débase acordar con Viaqua unha prórroga do contrato actual, que vence o próximo 28 de febreiro.

O INFORME TÉCNICO, UNHA "CHAPUZA" SEGUNDO A OPOSICIÓN

Desde a oposición, con todo, si solicitaron publicamente que se paralice este concurso ao entender que o informe coas valoracións técnicas realizado pola empresa Lagares Oca é unha "chapuza" e que o Concello non pode deixar en mans privadas unha decisión tan fundamental como adxudicar o contrato máis cuantioso do Concello en termos económicos.

Así, o portavoz do PP, Jacobo Moreira, pediu ao goberno municipal "volver atrás e empezar de cero" para poder "facer as cousas ben" e que os informes sexan redactados polos técnicos da administración local, substituíndo a un traballo que contén "erros sanguentos" e adoece de "falta de motivación e xustificación".

Ademais, Moreira criticou que o informe prime de maneira "abismal" á actual concesionaria, chegando a estar puntuada nalgúns apartados "por encima do máximo que estipulan os pregos".

Cidadáns tamén destaca que o informe carece dunha "motivación clara" sobre como se valoraron as ofertas da empresa e denuncia que "o único que non primou neste procedemento son os intereses dos pontevedreses", con criterios "moi subxectivos".

Segundo María Rey, as empresas non puideron concorrer "en igualdade de condicións" e sospeita que a apertura dos sobres económicos xa non condicionará o resultado do concurso, pola diferenza de puntos -un mínimo de sete- que hai entre Viaqua e o resto das compañías licitantes.

Para Marea, o BNG apostou por unha "privatización ao cadrado" do servizo de abastecemento de auga e saneamento, ao contratar a unha empresa que converteu os pregos "en plastilina" aplicándoos sobre o "molde previo" de Viaqua, o que provoca que o seu informe non sexa "neutral".

Luís Rei reclama que, por tanto, o Concello debería aproveitar esta situación para recuperar a xestión directa deste servizo, algo "perfectamente posible" como demostraron, sinalan, concellos doutras localidades españolas.

Por último, o socialista Agustín Fernández reclamou a paralización do concurso e ironizou con que "se se quere beneficiar a unha empresa pódese facer de forma menos groseira". En todo caso, reitera que a aposta do PSdeG-PSOE pasa por remunicipalizar o servizo.