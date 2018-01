O rei das orquestras, de novo ante o xuíz por dez delitos fiscais nas súas declaracións de impostos individuais

O empresario Ángel Martínez Pérez, coñecido como 'Lito' e considerado o rei das orquestras de Galicia, volverá de novo ante a Sección Cuarta da Audiencia Provincial nas próximas semanas. Tras ser xulgado por este mesmo tribunal en abril de 2017 por seis delitos contra a Facenda Pública por defraudar 9,5 millóns de euros, agora xulgaráselle por dez delitos fiscais por defraudar 4.455.443 euros nas súas declaracións de impostos individuais. O primeiro caso referíase ás fraudes das empresas e este, aos propios.

A Audiencia sinalara xa data para o xuízo, o 20 de febreiro, pero tivo que suspenderse porque se fixou para esa data a continuidade da vista oral contra dous gardas civís acusados como 'chivatos' de narcos. Agora haberá que poñer novo día para a celebración, pero previsiblemente non se prolongará demasiado no tempo.

Polo primeiro caso xa xulgado, relativo a fraudes nas declaracións do IRPF, o imposto de sociedades e o IVE dos anos 2011 e 2012, aínda non hai sentenza, pero a Fiscalía pide 14 anos de prisión, que devolva o diñeiro e pague unha multa que, entre a particular e a aplicable á empresa, supera os 43 millóns de euros.

Nesta nova causa pendente de xulgar a Fiscalía pide 35 anos e tres meses de prisión e, en concepto de responsabilidade civil, a devolución dos 4.455.443 euros supostamente defraudados e multas por valor de 12.990.000 euros.

O fiscal, Alejandro Pazos, sostén que 'Lito' é o artífice e o responsable da creación do denominado Grupo Lito, un conxunto de empresas cunha facturación anual aproximada de 25 millóns de euros que opera no sector das actividades de produción musical e de representación artística, pero declara cantidades moi inferiores, polo menos, durante o tempo que durou a investigación que agora se xulgará, entre os anos 2009 e 2012.

Segundo o fiscal, en 2009 facturou un total de 25.372.497,00 euros en concepto de ingresos 'festas' e só declarou a Facenda 3.114.104,32 euros, isto é, 22.258.392,68 euros quedaron sen declarar. En 2010 facturou 26.910.279,80 e só declarou 3.485.840,03 euros, 23.424.439,77 euros menos. No ano 2011 facturou 26.096.785,00 euros e só declarou 2.160.422,76 euros, unha diferenza de 23.936.362,24 euros. En 2012, facturou 23.973.409,00 euros e declarou 1.997.967,39, isto é, 21.975.441,61 euros menos.

O escrito de acusación mantén que 'Lito' presentou as declaracións de IRPF, IVE e outras retencións por rendementos do traballo e actividades profesionais, optando pola modalidade da tributación individual. En canto ás declaracións de IRPF, o fiscal atribúelle delitos por eses catro anos, pero no relativo ao IVE e ao resto de retencións, tan só durante tres anos, de 2010 a 2012.

O fiscal considera que é autor de dez delitos: catro delitos contra a Facenda Pública ou delitos fiscais pola fraude no IRPF durante catro anos, un deles agravado; tres delitos contra a Facenda Pública por e fraude do IVE durante tres anos, un deles agravado; e tres delitos contra a Facenda Pública polo resto das retencións.