Alertan dos problemas de seguridade viaria na PO-264 ao seu paso por Ponte Sampaio

Un informe elaborado pola Policía Local de Pontevedra alerta dos perigos que, en materia de seguridade viaria, rexístranse en Ponte Sampaio. O documento, que está a ser analizado polo goberno municipal, propón ata catro medidas para corrixir estas deficiencias na PO-264, a estrada de titularidade autonómica que atravesa a parroquia.

O estudo céntrase nos dous primeiros quilómetros deste viario, entre Paredes (Vilaboa) e Arcade (Soutomaior), ao seu paso polo núcleo urbano de Ponte Sampaio.

Todo parte dun escrito remitido por Tráfico no que se alertaba da situación de inseguridade que afecta, especialmente, a peóns e ciclistas. Recollíase así as queixas presentadas pola asociación de veciños Santa María de Ponte Sampaio, que denunciaba que os condutores non respectaban os sinais de circulación e a limitación de velocidade.

Tras analizar o estado do viario e a presión de tráfico que soporta, o servizo de Mobilidade da Policía Local conclúe que a PO-264 presenta "carencias importantes" en seguridade viaria e accesibilidade. Alerta especialmente de beiravías "impracticables", de velocidades excesivas, da "inexistencia" de medidas de acougado ou do perigo dos cruces.

A PO-264 neste tramo, segundo o estudo policial, rexistra unha intensidade media de 1.900 vehículos ao día. Un de cada tres coches supera os 50 quilómetros por hora, o límite establecido, e chegáronse a rexistrar condutores que alcanzan os 88.

Lembran que na zona existen varios puntos de interese que, ademais do propio núcleo urbano de Ponte Sampaio, atraen a numerosas persoas como un tramo do Camiño Portugués, o centro de saúde, o cemiterio parroquial, a igrexa ou a biblioteca, polo que instan a que se adopten medidas urxentes para corrixir estas deficiencias.

Para iso, a Policía Local propón unha nova limitación de velocidade -especialmente en áreas de convivencia peonil-, eliminar as barreiras e obstáculos nas beirarrúas, aumentar as zonas de paso seguras e dotar aos servizos públicos que existen na parroquia con máis zonas de aparcadoiro.

Así, instan a limitar a velocidade a 50 quilómetros por hora toda a PO-264, excepto no ámbito de influencia do Camiño Portugués, o centro de saúde e o núcleo urbano e Ponte Sampaio, para os que propoñen velocidade 30.

Con respecto aos pasos de peóns, aconséllase elevar os tres existentes e crear novos lombos ante o centro de saúde, a ponte romana, o acceso cara á Canicouva e as zonas de Rabaleira e O Concello. Tamén se propón elevar dous cruces -as ligazóns cara a O Rañadoiro e Acevedo-, creando unha plataforma a diferente altura do resto da calzada.

Ademais, entre outras medidas, suxírese remodelar a área de aparcadoiro próxima ao centro de saúde, renovar as marquesiñas do transporte público, construír beirarrúas en varios puntos e crear unha zona de tránsito peonil nas inmediacións do cemiterio parroquial.

O Concello remitirá este informe á Xunta de Galicia para que, como titular da estrada, impulse todas estas obras na zona e aplique as medidas correctoras propostas.