Jorge Drexler comparte café e vermú co público de Pontevedra antes do seu concerto

Xa o dixo nada máis chegar. "Me gusta conocer la ciudad en la que voy a tocar", explicaba Jorge Drexler ao comezo do café que mantivo este sábado cun selecto grupo de persoas que, esta mesma noite, acudirán ao Pazo da Cultura de Pontevedra para gozar da súa música.

E o primeiro que fixo ao chegar á cidade é descubrir ao público pontevedrés. "Mi mujer siempre me dice que me encanta hablar con la gente", explicaba na charla que mantivo cos asistentes a este encontro, todos eles abonados a este ciclo musical.

"Los días de concierto son de mucha concentración", recoñeceu, aínda que a súa "curiosidad" e o seu interese por "conocer y conversar" animáronlle a compartir ese tempo co público. Nese sentido, puxo como exemplo a Leonard Cohen, "que también era muy salidor".

Xunto a el, estiveron a artista pontevedresa Cora Sayers, que actuará como teloneira no seu concerto en Pontevedra; Carlos Montilla, responsable de I-radia Crea; e o xornalista de PontevedraViva, Alejandro Espiño.

Durante este encontro, o artista uruguaio falou do seu último traballo, Salvavidas de hielo, un traballo que definiu como unha "oda a lo efímero" e no que ofrece ao seu público novos sons electrónicos porque "soy una persona a la que le gusta experimentar".

Ademais, Drexler falou do "jetlag permanente" no que viviu estes últimos anos polos seus continuos voos transatlánticos, ou de como Joaquín Sabina convenceuno para que, hai 22 anos e en plena crise existencial, viñese a Madrid. "Sin él no estaría hoy aquí", recoñece.

O artista uruguaio, entre outras cousas, tamén falou sobre a súa formación médica, unha disciplina que "me sigue interesando mucho"; ou a súa participación na película La suerte en tus manos, a única vez que como actor púxose diante dunha cámara.

Explicou, a preguntas do público, que no seu proceso creativo adoita compoñer primeiro a melodía e logo escribir a letra. Iso si, bromeou con que "como muchos uruguayos debo tener algo de gallego", porque lle foi posible elixir as cancións favoritas do seu repertorio. "Puedo recomendar canciones de otros pero me cuesta decidir entre las mías", dixo.

Prometeu ofrecer un concerto no que o público poderá bailar, unha disciplina -o baile- na que recoñece que "perdí el miedo". Era un temor que, lembrou con certa melancolía, partía dunha mocidade vivida en plena ditadura uruguaia onde "no estaba bien vista" a expresión cultural porque "nos decían que había un país por arreglar".

Jorge Drexler abrirá o ciclo Voices cun concerto para o que, desde hai semanas, apenas hai entradas. As últimas, que saíron á venda este venres, esgotáronse en só unhas horas.