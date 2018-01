A titular do Xulgado do Social 1 de Pontevedra, nova xuíza decana da capital

A titular do Xulgado do Social número 1 de Pontevedra, Marta López-Arias Testa, é desde finais de 2017 a nova xuíza decana dos xulgados pontevedreses. Saíu elixida como a maxistrada de maior antigüidade nos xulgados da capital ao non existir ningún xuíz interesado en optar a cargo.

O nomeamento realizouse tras a xunta de xuíces celebrada o pasado mes de outubro. O seu predecesor, Miguel Aramburu, cumpría catro anos no cargo -foi elixido en 2013- e decidiu non presentarse á reelección, de modo que se abriu un prazo para que se presentasen candidatos. Ao non existir ningún voluntario, saíu designada Marta López-Arias.

O seu cargo é en funcións á espera de que se celebre unha nova xunta de xuíces e se presenten candidatos. Mentres tanto, aínda que se trate dun nomeamento provisional, converteuse na primeira muller en asumir o cargo de representación do resto de profesionais da xudicatura en Pontevedra.

A figura do xuíz decano é, segundo lembra o Consello Xeral do Poder Xudicial, a dun "primus inter pares que asume funcións de organización dos distintos xulgados" en materias tales como asegurar o adecuado funcionamento do servizo de garda, convocar as xuntas de xuíces, vixiar pola correcta utilización das dependencias xudiciais ou a repartición de asuntos.

En Pontevedra, como en todas as poboacións que contan con dez xulgados ou máis, o decano é elixido polo resto dos seus compañeiros, por iso é polo que agora deba volver convocarse unha xunta de xuíces para volver someter a votación o cargo e nomear a un que non teña carácter interino.