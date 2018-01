Sacrifican un cabalo que o seu dono tiña desnutrido e moribundo nun cortello de Barro

En avanzado estado de desnutrición. Así atopou a Garda Civil a un cabalo en Barro. O seu dono, que o mantiña moribundo e en condicións precarias nun cortello, está a ser investigado por un delito de malos tratos animais.

O instituto armado, a través do Seprona, recibiu unha alerta a través do teléfono 062 no a que se informaba das críticas circunstancias nas que se atopaba o equino.

O animal estaba nunhas deplorables condicións hixiénico-sanitarias nun galpón en ruínas contiguo á vivenda do seu propietario.

O cabalo estaba semienterrado no seu propio esterco e coas patas dianteiras aprisionadas entre o muro que facía de peche e un dos postes do enreixado da cuadra.

Coa axuda de varios veciños, os axentes lograron rescatar ao animal e procurarlle as primeiras atencións ata a chegada dunha veterinaria que, finalmente, decidiu sacrificalo para evitarlle o sufrimento que estaba a pasar

O propietario do cabalo, un mozo de 26 anos veciño de Barro, recibiu xa a notificación de investigado. Deberá comparecer no xulgado de instrución de garda de Pontevedra.