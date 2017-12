Folga indefinida dos traballadores de Elnosa a partir do 4 de xaneiro

Os traballadores de Elnosa acordaron este xoves convocar unha folga indefinida a partir do próximo 4 de xaneiro ante a falta de avances na negociación aberta coa dirección da empresa sobre o Expediente de Regulación de Emprego (ERE) extintivo presentado.

O comité de empresa mantivo varias reunións coa dirección de Elnosa para negociar o ERE extintivo presentado "sin que se producisen avances na negociación", de modo que este xoves optou por convocar unha asamblea de traballadores. No encontro informouse do estado das negociacións e acordouse convocar a folga.

Segundo informou o presidente do comité de empresa, Avelino García, informaron aos traballadores das propostas presentadas pola empresa e o persoal valorou que "son totalmente insuficientes", tanto no que respecta as indemnizacions por despedimento como as novas condicions de traballo e salarios que se ofrecen para os traballadores que seguirían mantendo a relación laboral despois do cambio tecnolóxico do sistema de producción de cloro.

Ante esta situación de falta de avances, a asemblea de traballadores decidiu, como primeira medida de protesta, convocar unha concentración o dia 3 de xaneiro as 16.30 horas diante do Hotel Galicia Palace, lugar onde se celebran as reunions de negociación do ERE.

Como segunda medida, acordouse convocar unha folga indefinida de todo o plantel a partires do dia 4 de xaneiro.