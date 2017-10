20 estudantes franceses participarán no encontro Erasmus no Valle Inclán

Quen entre esta semana no Instituto Valle Inclán de Pontevedra vai sorprenderse coa decoración realizada polo artista local Juan García Pérez en colaboración con estudantes do centro para recibir aos alumnos franceses de 16 e 17 anos, que permanecerán na cidade ata o 21 deste mes dentro do intercambio xuvenil que se desenvolve a través do Proxecto Europeo YES!. Este proxecto intégranse no Erasmus+ deste curso 2017-18.

Ao longo desta primeira Semana de Actividades do IES Valle Inclán acometeranse xornadas formativas, culturais, lúdicas, deportivas, excursións, visitas e talleres. A idea é que os estudantes franceses entre en contacto cos alumnos do centro inscritos no Erasmus+ deste ano e que se centra en mozos que cursan bacharelato. A fórmula é similar á do Erasmus Universitario que en 2017 cumpre 30 anos de traxectoria.

A actividade central desta semana chegará o xoves 19 coa reunión que convocou a docente e responsable do proxecto YES! no IES Valle Inclán, Ana Santos Solla, e á que están convidados ex estudantes do centro que realizasen o Erasmus en diferentes países ao longo destes 30 anos. Este encontro busca que estes mozos conten como foi a súa experiencia e axúdenlles a decidir sobre as mellores opcións.

22 ex estudantes que realizaron o Erasmus xa confirmaron a súa asistencia a esta cita. Ana Santos indica que proceden de países como Noruega, Francia, China ou Estados Unidos viaxarán expresamente a Pontevedra para participar neste encontro.

Ademais, numerosos estudantes con experiencia neste proxecto enviarán vídeos nos que explicarán a profesión que desenvolven actualmente e que estudaran.