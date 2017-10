Tomás Fole deixa a política local logo de 14 anos para centrarse no seu cargo no Congreso

Tomás Fole Díaz deixará de ser o concelleiro máis veterano do Concello de Vilagarcía. O 'popular' anunciou que renuncia á acta de concelleira e ás súas funcións de portavoz municipal do PP para "envorcarse en corpo e alma" nas súas responsabilidades de deputado no Congreso.

A renuncia farase oficial no próximo pleno da Corporación do 26 de outubro, pero xa a comunicou aos integrantes do novo comité executivo do PP de Vilagarcía e aos órganos de dirección do partido a nivel provincial e autonómico.

Esta renuncia supón continuar co proceso de renovación que comezou coa elección de Alfonso Rueda como presidente provincial do PP. Tomás Fole xa renunciara en maio á reelección como presidente local, cargo que asume na actualidade Alfonso González Galego.

Tomás Fole leva 14 anos na primeira liña da vida política, desde que no ano 2003 colleu as rendas do partido e presentouse como candidato do PP á Alcaldía. Repetiu en 2007 e 2011, ano no que gañou as eleccións e converteuse en alcalde dde Vilgarcía duante catro anos. Tras perder os comicios de 2015, continuou como concelleiro ata agora.

Ademais, foi director xeneral do Instituto de Promoción e Equipamento do Chan da Deputación de Pontevedra (IPESPO) entre os anos 2007 e 2011; conselleiro da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, integrante da Mancomunidade do Salnés e membro dos aparellos de dirección do partido.

Deputado do PP no Congreso desde o 22 de novembro de 2016, na actualidade é portavoz adxunto da comisión Constitucional, adscrito da comisión de Interior, vogal da comisión de Facenda e Función Pública, adscrito da comisión de Orzamentos, vogal da comisión sobre Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable, vogal da comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas e responsable de defender a postura do grupo parlamentario do PP sobre os recursos de inconstitucionalidade a leis autonómicas e a suspensión automática de disposicións e normas autonómicas prevista no artigo 161.2 da Constitución.