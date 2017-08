Mariano Rajoy, estrela do baile de gala do Liceo Casino seis anos despois

Mariano Rajoy asiste ao baile de gala do Liceo Casino © Cristina Saiz Mariano Rajoy asiste ao baile de gala do Liceo Casino © Cristina Saiz Mariano Rajoy asiste ao baile de gala do Liceo Casino © Cristina Saiz

Na noite das Perseidas, a estrela do baile de gala do Liceo Casino foi Mariano Rajoy. O presidente do Goberno terminaba así con seis anos de ausencia nunha cita habitual para el e o seu círculo de amizades máis íntimo. O parque de verán da veterana sociedade pontevedresa volvía recibir un dos seus máis ilustres visitantes no medio dun hermetismo case total, xa que a asistencia de Rajoy tentou manterse en segredo ata o momento da súa aparición.

Con ese mutismo, roto en parte polo discreto despregamento de seguridade, Mariano Rajoy e os seus acompañantes chegaban á Caeira moi preto das dez da noite deste sábado. Xunto a el e a súa esposa Elvira Fernández, facíano a presidenta do Congreso Ana Pastor, co seu esposo José Benito Suárez, Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, acompañado da súa esposa María Teresa Cendón e outros amigos.

Alí esperaban xa distintas autoridades e personalidades como o xeneral xefe da Brilat, Antonio Romero Losada; o Presidente da Academia de Medicamento e Cirurxía de Galicia, José Carro Otero, e o presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, entre outros. Todos eles foron recibidos por Jaime Olmedo, exercendo como anfitrión na súa calidade de presidente do Liceo Casino, a quen acompañaba toda a súa xunta directiva.

Asiduo asistente ao baile do Liceo Casino, a Mariano Rajoy deixou de verse no parque da Caeira desde hai seis anos, por mor da súa elección como presidente do Goberno. A súa última comparecencia na gala foi o 13 de agosto de 2011. Entón chegaba como presidente do Partido Popular, e xunto á súa esposa, facíao acompañado das súas máis íntimos amigos como Ana Pastor, Pilar Rojo, Alfredo Díaz Grande e o por entón presidente provincial do PP e da Deputación, Rafael Louzán, entre outros.

Pero un ano despois, xa en plena crise económica e brutais recortes que afogaban as economías domésticas, desde o Partido Popular quíxose evitar unha imaxe pública de Mariano Rajoy bailando animadamente de smoking ou fumando un puro habano, que puidese ser aproveitada polos adversarios políticos para acusalo de frivolidade. Ese foi o motivo de que non se deixase ver nos touros na praza de san Roque, onde tamén era asiduo, nin no baile de gala do Liceo Casino, acontecemento social ao que acudía todos os anos.

Claro que as circunstancias desde entón cambiaron ata o punto de conseguir derrubar os receos que poderían espertar nos asesores de Mariano Rajoy a presenza do presidente do Goberno na Caeira. Iso e, segundo fontes próximas consultadas por PontevedraViva, o feito de que unha das mozas debutantes sexa, segundo apuntan, unha gran amiga persoal de Mariano, fillo maior de Rajoy, quen puido comprobar como a tradición da posta de longo non só mantén o seu auxe, senón mesmo incrementa adeptos desde a súa última presenza, xa que se en 2011 eran 10 as mozas presentadas en sociedade, algunha das cales compartiron pista e baile con Mariano Rajoy, este ano ese número ascendeu considerablemente ata alcanzar a cifra de 27 debutantes.

Tras a cea, o brinde e o baile do debut, continuou a festa cun animado baile que alcanzou tamén unha cifra record de máis de 4.000 persoas asistentes ao mesmo e que durou ata a mañá do novo día.