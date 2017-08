O PSdeG leva ao Parlamento a situación do servizo sanitario no concello de Cuntis

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presentou unha proposición non de lei para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a que garanta o servizo sanitario de maneira permanente no concello de Cuntis, "substituíndo ao persoal que se atope de baixa ou en vacacións de maneira inmediata e con eficacia, para non deixar á poboación sen atención sanitaria ".

A redución de servizos sanitarios no verán xa foi obxecto de debate parlamentario nas pasadas semanas.

No municipio de Cuntis deuse a situación de que o centro de saúde non tivo facultativo que atendera o servizo ao inicio deste mesmo luns 31 de xullo.

O goberno municipal, para constatar este abandono por parte do Sergas fixo comprobar á Policía Local a ausencia de cobertura para toda a veciñanza, "froito das dificultades que a Consellería de Sanidade pon para cubrir vacacións e baixas dos profesionais nos centros de saúde".