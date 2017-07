O carballo de Santa Margarida perde unha póla de 200 quilos

Presión sobre o banco que exerce o carballo de Santa Margarida © Comunidad de Montes de MOurente

Este luns apareceu caída una póla do carballo de Santa Margarida. Segundo informaron dende a Comunidade de Montes de Mourente a caída tería ocorrido de noite. Era una póla seca, que aínda así pesará uns 200 quilos. Caeu á beira da capela nun momento en que non había ninguén, polo que non houbo danos nin nas persoas nin materiais. Unha sorte.

A perda desta póla vén a desequilibrar aínda máis a centenaria árbore, acentuando aínda máis o peso da póla que está sobre a estrada. Nos últimos meses esta póla está escorándose sobre a vía pública, provocando que os camións altos tropecen con ela o que incrementa o risco de desequilibrio e o desplome.

A proba deste proceso que se vai acelerando nas últimas semanas está na presión do tronco que está sacando do seu sitio as primeiras pedras do banco que hai baixo o carballo. E as raíces seguen pudríndose debaixo do alquitrán que ten o carballo arredor.

Os comuneiros sinalan que mentres todo isto acontece, "as administracións públicas permanecen indiferentes e a desidia é xeralizada".

Hai uns meses, o goberno municipal presentou un proxecto de medidas urxentes que incluían iniciativas para retirar o asfalto e corrixir o desequilibrio do carballo apuntalando a póla que vén enriba da estrada. Pero a Xunta de Galicia (tanto os departamentos de Medio Ambiente como o de Patrimonio) seguen sen dar o permiso pertinente para realizar esta actuación. E despois debe autorizalo tamén o arcebispado, propietario actual do terreo. "Todas as administracións encheron a boca con boas intencións, pero de momento o único que está a facer algo é o Concello", din os veciños.

A indignación entre a veciñanza é enorme. Tanta que xa se está a falar de mobilización para o vindeiro domingo, día da celebración da festividade de Santa Margarida.