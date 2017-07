O Burgo celebra o Día de Santiaguiño coa chegada dos primeiros froitos

Procesión de Santiaguiño do Burgo 2017 © Diego Torrado

Os gaiteiros de Os de Algures e Xoldra amenizaron a procesión de Santiaguiño do Burgo este mércores 25 de xullo na que participaron os Amigos do Camiño Portugués percorrendo a contorna da capela no día do patrón da parroquia onde se recolleron os primeiros acios de uva e as mazorcas de millo máis temperás da época de colleita.

Na procesión non faltaron os cabezudos e numerosos fieis que asisten tradicionalmente a esta celebración portando as imaxes relixiosas.

A festa continuará durante este día grande de Santiaguiño coa verbena, que comezará ás 22.30 horas no Recinto Feiral. A continuación levará a cabo o lanzamento dos fogos artificiais sobre o río Lérez.

Mañá darase o broche final a estas celebracións coa XIX Festa Homenaxe ás Persoas Maiores. Será no Teatro Principal ás 19.00 horas.