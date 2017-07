Ninguén solicitou "medios suplementarios nin xente" a Pontevedra para atender o incendio de Tenorio

O Concello deféndese das críticas. Ninguén solicitou "medios suplementarios nin xente" aos Bombeiros de Pontevedra para atender el incendio de Tenorio, segundo asegurou a edil responsable do servizo, Carme da Silva, que defendeu que "en todo momento" cumpriuse "escrupulosamente" co protocolo que recolle o mapa de emerxencias da Xunta.

"Se hai un problema cos tempos de resposta é unha cuestión que non corresponde a Pontevedra, senón á Consellería de Presidencia que é quen establece eses tempos", engadiu Da Silva ante as críticas do delegado da Xunta, José Manuel Cores Tourís, que insinuou que os bombeiros de Pontevedra non quixeron atender o incendio.

Pontevedra dá servizo aos concellos da comarca, aclarou a concelleira do BNG, seguindo o mapa de emerxencias. Saen "inmediatamente" se existe risco para as vidas das persoas ou se o parque de bombeiros ao que lle corresponde atender a emerxencia está noutro servizo. Ningún dos dous supostos, dixo, cumpriuse en Tenorio.

"Ribadumia estaba de camiño e non nos mandaron saír", reiterou Carme da Silva, que aclarou que o 112 só avisou de que se produciu este incendio, pero non solicitaron a presenza dos Bombeiros de Pontevedra nin o apoio con recursos humanos ou materiais.

Da Silva vaticinou que "van seguir pasando cousas así", ante o "fracaso" dun sistema de emerxencias que "non responde as necesidades" dos concellos

Ademais, a concelleira revelou que o tenente de alcalde de Cerdedo-Cotobade, Fernando Vázquez, chamouna hai uns días para solicitar o apoio dos Bombeiros de Pontevedra para a organización dunha proba deportiva, polo que "tiña o meu teléfono" e, a pesar diso, tampouco pediu a intervención do parque municipal.

Ante este problema, a tenente de alcalde de Pontevedra lembrou que o Concello "está aberto" desde hai anos a comarcalizar o parque de bombeiros, de forma que deixe de ser "estritamente municipal" e a Xunta colabore no seu financiamento.

"Pontevedra ten un parque que está moi ben de medios e cun persoal moi cualificado polo que podería prestar servizo a máis concellos coa financiación oportuna", sinalou Da Silva, que engadiu que "non ten sentido que teñamos que dar servizo a todos os concellos porque os tempos de resposta do mapa non sexan correctos".